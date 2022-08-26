ВСУ за час выпустили еще шесть артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС

Сообщается, что взрывы прогремели в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов.

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За минувший час вооруженные силы Украины выпустили по территории Запорожской АЭС еще шесть артиллерийских снарядов. Таким образом, за сутки зафиксированы уже десять ударов, заявили в администрации Энергодара.

«За прошедший час карателями ВСУ с противоположного берега Днепра было выпущено еще шесть артиллерийских снарядов. За текущие сутки зафиксировано уже 10 артиллерийских ударов по территории АЭС», - говорится в Telegram-канале городских властей.

Сообщается, что взрывы прогремели в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что вероятность аварии на Запорожской АЭС исключать нельзя. Он также допустил постоянное присутствие организации на Запорожской атомной электростанции.