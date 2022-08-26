В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ВСУ за час выпустили еще шесть артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС

Ян Брацкий
19:32 26.08.2022
Сообщается, что взрывы прогремели в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов.
ВСУ за час выпустили еще шесть артиллерийских снарядов по территории ЗАЭС
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

За минувший час вооруженные силы Украины выпустили по территории Запорожской АЭС еще шесть артиллерийских снарядов. Таким образом, за сутки зафиксированы уже десять ударов, заявили в администрации Энергодара.

«За прошедший час карателями ВСУ с противоположного берега Днепра было выпущено еще шесть артиллерийских снарядов. За текущие сутки зафиксировано уже 10 артиллерийских ударов по территории АЭС», - говорится в Telegram-канале городских властей.

Сообщается, что взрывы прогремели в непосредственной близости от хранилища ядерных изотопов.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что вероятность аварии на Запорожской АЭС исключать нельзя. Он также допустил постоянное присутствие организации на Запорожской атомной электростанции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:47 В стране и мире
Суд арестовал до 27 октября устроившего стрельбу в кафе в Зеленограде
18:34 В стране и мире
Норвежский террорист Брейвик требует отменить свою изоляцию
18:18 В стране и мире
Видео
Двое детей погибли при обстреле ВСУ поселка Куйбышево в Запорожской области
17:14 В стране и мире
Видео
Огромные колеса и мощный мотор: на чем пожарные ездят по горящим лесам Рязани
16:53 В стране и мире
Видео
Власти Запорожской области назвали количество не работающих на ЗАЭС энергоблоков
Популярное
Видео
Шойгу заявил, что США на Украине ставят целью добиться стратегического истощения России
В Сети нашли объявление о продаже автомобиля убийцы Дарьи Дугиной в Киеве
Видео
Путь пьяного сотрудника посольства США в Москве до работы попал на камеры
Видео
Огонь и обломки: кадры первых минут после взрыва авто с Дарьей Дугиной
Шойгу объявил, что МО РФ начинает серийное производство ракет «Циркон» и продолжает производство ракет «Кинжал»
Шойгу сообщил, что на МВТФ «Армия-2022» были подписаны контракты почти на полтриллиона рублей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.