Суд отказал Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении

Норвежский суд отклонил прошение об условно-досрочном освобождении Андерсу Брейвику, который в 2011 году совершил теракт на острове Утейа, жертвами которого стали 77 человек, в том числе и дети. В ходе процесса судебный психиатр установил, что, освободившись, Брейвик вновь может испытать вспышки агрессии.

«Учитывая, что его психиатрические характеристики не поменялись, существует явный риск того, что он вернется к установкам, которые привели к терактам 22 июля 2011 года», - цитирует ТАСС решение суда.

Сам Брейвик в ходе процесса утверждал, что вина лежит не на нем, а на некой неонацистской сети, которая «радикализировала его». Адвокат преступника заявил о намерении обжаловать решение суда.

В 2018 году на площади Юхана Нюгорсволда в Осло был открыт памятник жертвам двойного теракта. Монумент изготовлен в виде прозрачной стены с нанесенными на нее именами жертв и их возрастом. Памятная церемония также состоялась на острове Утейа.