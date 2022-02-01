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Суд отказал Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении

Алексей Курильченко
18:28 01.02.2022
Психиатр установил, что психическое состояние Брейвика не позволяет выпустить его из тюрьмы.
Суд отказал Андерсу Брейвику в условно-досрочном освобождении
© Фото: Alexander Widding, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Норвежский суд отклонил прошение об условно-досрочном освобождении Андерсу Брейвику, который в 2011 году совершил теракт на острове Утейа, жертвами которого стали 77 человек, в том числе и дети. В ходе процесса судебный психиатр установил, что, освободившись, Брейвик вновь может испытать вспышки агрессии.

«Учитывая, что его психиатрические характеристики не поменялись, существует явный риск того, что он вернется к установкам, которые привели к терактам 22 июля 2011 года», - цитирует ТАСС решение суда.

Сам Брейвик в ходе процесса утверждал, что вина лежит не на нем, а на некой неонацистской сети, которая «радикализировала его». Адвокат преступника заявил о намерении обжаловать решение суда.

В 2018 году на площади Юхана Нюгорсволда в Осло был открыт памятник жертвам двойного теракта. Монумент изготовлен в виде прозрачной стены с нанесенными на нее именами жертв и их возрастом. Памятная церемония также состоялась на острове Утейа.

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