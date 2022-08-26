Двое детей погибли при обстреле ВСУ поселка Куйбышево в Запорожской области

Как предполагается, обстрел велся из американской системы залпового огня HIMARS.

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Украинские националисты нанесли шесть ракетных ударов по поселку Куйбышево в Запорожской области. Кадры последствий опубликовали местные жители в социальных сетях.

Член главного совета администрации региона Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1» заявил о гибели двоих детей, одному из которых было два года.

Как предполагается, обстрел велся из американской системы залпового огня HIMARS. В результате ракетного удара были сильно повреждены несколько жилых домов.

Ранее последствия разрушений от атак ВСУ с использованием РСЗО США показали в городе Стаханов в ЛНР. Там в наибольшей степени пострадала гостиница «Донбасс» в центре города - в здании полностью снесло пятый этаж. На месте работают российские следователи.