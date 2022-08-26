Этаж снесен полностью: кадры гостиницы в Стаханове после удара ВСУ из HIMARS

Кроме того, пострадали многоквартирные жилые дома, в окнах вылетели стекла, частично обрушены балконы.

© Видео: НМ ЛНР © Фото: НМ ЛНР

Вооруженные силы Украины обстреляли Стаханов с применением американской реактивной системы залпового огня М142 HIMARS, передает Народная милиция Луганской Народной Республики. Кроме того, ведомство опубликовало кадры разрушений.

Как сообщили в НМ ЛНР, украинские националисты нанесли очередной удар по мирному населенному пункту, прилет был по гостинице «Донбасс», которая находится в самом центре города.

«Разрушено строение, пятый этаж снесен полностью. Ракеты достали до второго этажа включительно... В моих руках находится корпус данной ракеты. Характерный окрас - желтый цвет», - рассказал офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.

Следователи СК России проводят осмотр места происшествия. Как сообщил сотрудник следственных органов, обнаружены поражающие элементы ракеты. Их отправят на судебную экспертизу.

Кроме того, пострадали многоквартирные жилые дома, в окнах вылетели стекла, частично обрушены балконы.