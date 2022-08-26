Туалетный кризис: европейцам предрекли дефицит гигиенической бумаги

Крупнейшая компания-производитель заявила, что в условиях высоких цен на энергию вероятны сокращения производства, а также ежедневные простои оборудования.

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Один из крупнейших в Евросоюзе производителей туалетной бумаги заявил об угрозе дефицита продукции из-за энергетического кризиса.

«В течение последних недель компания Mets Tissue была вынуждена на несколько дней сократить производство на своих заводах в Жилине (Словакия) и Кройцау (Германия) из-за высоких цен на электроэнергию. В условиях высоких цен на энергию вероятны дальнейшие сокращения производства, которые также могут повлиять на доступность ежедневной продукции на рынках, поскольку будут иметь место значительные ежедневные производственные потери», - говорится в пресс-релизе компании.

Mets Tissue является одним из ведущих поставщиков санитарно-гигиенической бумаги. На предприятиях компании работают около 2,5 тысячи человек. В прошлом году объем продаж составил 900 миллионов евро.

Ранее стало известно, что цены на газ в Европе превысили $3 400 за тысячу кубометров. Газовые котировки обновляют ценовые антирекорды четвертый день подряд. По мнению экономистов, это происходит на фоне опасений введения запрета на импорт российских энергоресурсов.