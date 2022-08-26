На полигоне под Брестом прошла церемония закрытия АрМИ

Связисты боролись за право именоваться лучшими в «Уверенном приеме», инженеры – в «Стальной магистрали», спецназ из шести стран – в «Полярной звезде».

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

В Белоруссии прошла торжественная церемония закрытия Армейских международных игр, сообщает пресс-центр АрМИ-2022. Участников всех трех конкурсов, которые проводила Республика, принимал полигон Брестский.

На трибунах – представители 14 стран. 21 команда. Связисты боролись за право именоваться лучшими в «Уверенном приеме», инженеры – в «Стальной магистрали», спецназ из шести стран – в «Полярной звезде».

Соперничество продолжалось ежедневно в течение двух недель. После подсчета результатов судейские бригады определили лидеров. На закрытии АрМИ-2022 состоялась церемония награждения.

В первом дивизионе конкурса «Уверенный прием» победу разделили между собой команды Белоруссии и России. Серебро также увозят две страны – Узбекистан и Вьетнам. Бронза у Лаосской Народно-Демократической Республики.

Во втором дивизионе, где соперничали женщины-связистки, первое место за Белоруссией, второе – за Узбекистаном, третье – у российской и вьетнамской команд. Самый скромный по количеству команд конкурс – «Стальная магистраль», собрал участников из России и Белоруссии, которая в итоге поднялась на первую ступень пьедестала. Как и в «Полярной звезде». Серебряные медали получили россияне и узбеки. Третье место в конкурентной борьбе «вырвала» себе команда Ирана.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов