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Змейка и полоса препятствий: в Белоруссии завершился последний этап конкурса АрМИ-2022 «Уверенный прием»

Виктория Ивашечкина
19:57 24.08.2022
По итогам всех этапов, победителями конкурса стали команды России и Белоруссии, набрав по 461 баллу каждая.
Змейка и полоса препятствий: в Белоруссии завершился последний этап конкурса АрМИ-2022 «Уверенный прием»
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Белоруссии на базе полигона 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады состоялся последний пятый этап конкурса «Уверенный прием» VIII Армейских международных игр (АрМИ-2022) «Военизированная эстафета».

Всего конкурс поделен на пять этапов: «Уверенный прием», «Радиообмен», «Радиоориентирование», «Военизированная эстафета», а также, «Работа на оборудовании IT- структуры».

В этапе принимали участие команды четырех стран: России, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана. В каждой команде было по шесть военнослужащих.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Участники конкурса должны были совершить проезд на командно-штабной машине (КШМ) с преодолением препятствий (змейка, ограниченный проезд, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве). Также военнослужащие должны были осуществить развертывание КШМ, носимой радиостанции ультракоротковолнового диапазона и линии дистанционного управления с установкой телефонного аппарата типа ТА-57.

Первому экипажу требовалось преодолеть дистанцию до 1500 метров и поразить пятнадцать мишеней попперов из автомата АК-74. Второму - пройти элементы полосы препятствий (ров шириной 2,5 метра, лабиринт, забор, разрушенная лестница, стенка, бег на дистанцию 100 метров).

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В пятом этапе первое место заняла команда России, набрав 100 баллов. Второе место у Узбекистана - 72 балла. Третье место разделили между собой Белоруссия и Вьетнам, заработав по 66 баллов.

По итогам всех этапов, победителями конкурса «Уверенный прием» стали команды России и Белоруссии, набрав по 461 баллу каждая. На второй позиции расположились команды Узбекистана и Вьетнама - 363 балла у каждой. Третье место заняла Лаосская народно-демократическая республика - 116 баллов.

В женском дивизионе по итогам соревнований первыми стали военнослужащие Белоруссии - 365 баллов. На второй позиции Узбекистан - 270. Третье место разделили Россия и Вьетнам набрав по 100 баллов.

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