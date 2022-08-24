Змейка и полоса препятствий: в Белоруссии завершился последний этап конкурса АрМИ-2022 «Уверенный прием»

По итогам всех этапов, победителями конкурса стали команды России и Белоруссии, набрав по 461 баллу каждая.

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В Белоруссии на базе полигона 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады состоялся последний пятый этап конкурса «Уверенный прием» VIII Армейских международных игр (АрМИ-2022) «Военизированная эстафета».

Всего конкурс поделен на пять этапов: «Уверенный прием», «Радиообмен», «Радиоориентирование», «Военизированная эстафета», а также, «Работа на оборудовании IT- структуры».

В этапе принимали участие команды четырех стран: России, Белоруссии, Вьетнама и Узбекистана. В каждой команде было по шесть военнослужащих.