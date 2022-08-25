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«Газпром»: сейчас ни одну из турбин КС «Портовая» не ремонтируют в Канаде

Анна Назайкина
11:40 25.08.2022
С конца июля «Северный поток» был задействован только на 20% от максимальной мощности. Такая ситуация сложилась из-за того, что произошла остановка работы нескольких газовых турбин.
«Газпром»: сейчас ни одну из турбин КС «Портовая» не ремонтируют в Канаде
© Фото: Газпром
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Сейчас ни одна из турбин компрессионной станции «Портовая» не находится на ремонте в Канаде. Об этом заявили в российской компании «Газпром».

«В настоящее время ни одна из турбин КС “Портовая” не находится на ремонте в Канаде», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.

Напомним, что ранее российская сторона заявила, что в течение трех дней, с 31 августа до 2 сентября, не будет поставлять голубое топливо по газопроводу «Северный поток». Такие меры пришлось принять для того, чтобы провести плановое техобслуживание агрегата, прокачивающего газ на КС «Портовая».

С конца июля «Северный поток» был задействован только на 20% от максимальной мощности. Такая ситуация сложилась из-за того, что произошла остановка работы нескольких газовых турбин. Одну из них отправили в Канаду на ремонт, однако вернуть ее из-за санкций против России удалось только после просьб со стороны Германии.

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