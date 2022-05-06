«Песня» черной дыры: опубликованы жуткие звуки из центра скопления галактик Персея

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Национальное аэрокосмическое агентство США NASA опубликовало видео со «звучанием» черной дыры в центре скопления галактик Персея. Звуки дыра издает благодаря колебанию волны в горячем газе, их удалось передать специалистам космической рентгеновской обсерватории «Чандра».

Как поясняют в NASA, популярное заблуждение о том, что в космосе нет звуков, основывается на том, что большая часть космического пространства состоит из вакуума, в котором не могут распространяться звуковые волны. Однако в скоплениях галактик есть большое количество газа, оно обеспечивает распространение волн, что и удалось продемонстрировать специалистам с помощью обработки.

Помимо черной дыры в скоплении Персея, ученые также представили «звучание» и другой знаменитой области пространства-времени - черной дыры в галактике Мессье 87 (М87).

Ранее астрономы показали космический «танец» звезд вокруг черной дыры Стрелец А* в центре Млечного Пути. Изображения были сделаны интерферометром - гигантским телескопом Европейской южной обсерватории (VLTI ESO).