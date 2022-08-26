В стране и мире В Бердянске умер замначальника ГАИ, получивший ранения при взрыве Ян Брацкий Самодельная бомба была начинена поражающими элементами и закреплена на дереве. © Фото: Бердянск. Официально Telegram Читайте нас на: Получивший осколочные ранения при взрыве в Бердянске заместитель начальника ГАИ Александр Колесников умер в больнице. О трагедии стало известно из сообщения Telegram-канала «Бердянск. Официально». «По уточненной информации от следственных органов, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра "Криворожский горняк". За забором находится спортивная площадка, на которой по счастливой случайности в этот момент не было детей из семей беженцев из Мариуполя, проживающих там», - говорится в сообщении Telegram-канала. В качестве основной версии, следственные органы рассматривают теракт с целью запугать местных жителей и проживающих в Бердянске беженцев. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика