В Бердянске умер замначальника ГАИ, получивший ранения при взрыве
Самодельная бомба была начинена поражающими элементами и закреплена на дереве.
© Фото: Бердянск. Официально Telegram
Получивший осколочные ранения при взрыве в Бердянске заместитель начальника ГАИ Александр Колесников умер в больнице. О трагедии стало известно из сообщения Telegram-канала «Бердянск. Официально».
«По уточненной информации от следственных органов, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра "Криворожский горняк". За забором находится спортивная площадка, на которой по счастливой случайности в этот момент не было детей из семей беженцев из Мариуполя, проживающих там», - говорится в сообщении Telegram-канала.
В качестве основной версии, следственные органы рассматривают теракт с целью запугать местных жителей и проживающих в Бердянске беженцев.