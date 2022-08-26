Взрыв в Бердянске: замначальника ГАИ получил ранения
Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.
© Фото: Бердянск. Официально Telegram
В Бердянске прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в районе оздоровительного центра, рядом с которым разместили беженцев из Мариуполя.
«Сегодня в Бердянске, у оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из города Мариуполя, произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек - заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников», - сообщает Telegram-канал Бердянск. Официально.
Пострадавший доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Подробности происшествия пока не известны. На месте работают представители оперативных служб и ведомств.