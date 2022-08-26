В стране и мире Взрыв в Бердянске: замначальника ГАИ получил ранения Ян Брацкий Пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь. © Фото: Бердянск. Официально Telegram Читайте нас на: В Бердянске прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел в районе оздоровительного центра, рядом с которым разместили беженцев из Мариуполя. «Сегодня в Бердянске, у оздоровительного центра "Криворожский горняк", где проживают беженцы из города Мариуполя, произошел взрыв. По предварительным данным, пострадал один человек - заместитель начальника ГАИ города Бердянска Александр Колесников», - сообщает Telegram-канал Бердянск. Официально. Пострадавший доставлен в больницу с многочисленными осколочными ранениями. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Подробности происшествия пока не известны. На месте работают представители оперативных служб и ведомств. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика