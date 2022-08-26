Главный судья АрМИ-2022 рассказал о конкуренции на Играх и нюансах организации
Александр Ленцов отметил, что многие команды выступают стабильно, показывают хороший уровень подготовки.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Главный судья Армейских международных игр Александр Ленцов рассказал «Звезде» о конкуренции на Играх и нюансах организации. Он напомнил, что «Танковый биатлон» уже проходит десятый год подряд.
«У нас уже подведены итоги в индивидуальных зачетах, проведен полуфинал в эстафете и мы подошли к финишному результату. То есть завтра будет финальный заезд - четыре команды лидера. Россия, Узбекистан, Китай, Беларусь», - сказал Ленцов.
Главный судья отметил, что многие команды выступают стабильно, показывают хороший уровень подготовки, а каждый год мастерство всех участников соревнований растет.
Ранее Ленцов рассказал, как на конкурсах решаются спорные вопросы.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов