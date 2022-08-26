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Главы МИД ФРГ и Дании обсудили ситуацию с визами для россиян

Виктория Ивашечкина
16:37 26.08.2022
Министры договорились выработать общую европейскую позицию по данному вопросу.
Главы МИД ФРГ и Дании обсудили ситуацию с визами для россиян
© Фото: Алексей Даничев, РИА Новости
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Глава МИД Германии Анналена Бербок и министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод обсудили ситуацию с визами для россиян. По признанию министров, позиции в Евросоюзе разнятся. Таким образом, главы МИД договорились выработать общую европейскую позицию по этому вопросу.

«В Европе по этому вопросу, как и по энергетической теме, разнятся ситуации. И это является ключевым в вопросе, касающемся виз, - мы смотрим на эту тему также с различных ракурсов», - рассказала Бербок журналистам после переговоров.

Глава МИД ФРГ подчеркнула, что у Германии, к примеру, нет популярных пляжей для российских туристов. В связи с этим у ее страны иной взгляд на ситуацию.

«Мы найдем общеевропейское решение, которое бы учитывало различные национальные ситуации», - добавила Бербок.

Ранее в Латвии заявили, что странам Евросоюза (ЕС) необходимо согласовать запрет на въезд в страны туристов из России. По словам президента Латвии Эгилса Левитса, россиянам, проживающим в республике, будет отказано в «автоматическом продлении» вида на жительство.

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