У берегов Филиппин загорелось судно со 124 пассажирами: семеро погибли

Так, паром загорелся, находясь в 500 метрах от порта Реал в филиппинской провинции Кесон, пассажиры в панике начали прыгать в воду.

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Согласно сообщениям СМИ, на Филиппинах потерпел крушение паром со 124 пассажирами. Сообщается, что на нем вспыхнул пожар. Информацию об этом опубликовал телеканал ABC-CBN News со ссылкой на местные власти.

«Судно со 124 пассажирами на борту было охвачено огнем ранним утром в понедельник. Оно следовало в порт Реал, Кесон», - сообщает телеканал.

Отмечено, что паром загорелся, находясь в 500 метрах от порта Реал в филиппинской провинции Кесон. Пассажиры в панике начали прыгать в воду. По данным CNN Philippines, по меньшей мере погибли семь человек, еще 105 - спасены.

СМИ сообщает, что фотографии произошедшего демонстрируют, что пассажиры держатся за плавающий объект, в то время как паром был охвачен пламенем. Приводится информация, что к месту трагедии незамедлительно прибыло другое спасательное судно для спасения паникующих пассажиров.

Ранее у берегов Японии затонуло рыболовецкое судно с экипажем. Трагедия произошла возле берегов японского острова Танэгасима в префектуре Кагосима. В результате инцидента погиб один человек, еще четверо на тот момент числились пропавшими без вести. Три человека были спасены экипажем оказавшегося поблизости корабля.