В Латвии потеряли подлежащий сносу памятник советским воинам

Как утверждается, на месте памятника осталось только основание.

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Подлежащий сносу памятник Латвии, который был воздвигнут в честь латышских партизан, разгромивших немецкую карательную экспедицию, пропал. Об этом сообщает агентство LETA, ссылаясь на представителя самоуправления Алуксненского края Эвиту Аплоку.

«На месте памятника осталось только основание. Самоуправление составило акт и сообщило об установленном факте государственной полиции», - говорится в сообщении.

Как утверждается, пропавший памятник наряду с девятью другими числился в списке подлежавших демонтажу монументов Алуксненского края.

Напомним, в рижском парке Победы в четверг, 25 августа, завершился снос памятника Освободителям Риги. Последний элемент памятника, 79-метровый обелиск, демонтировали и повалили в пруд. Работы по демонтажу начались 23 августа. В этот же день все три скульптуры памятника были снесены. Позже появилось сообщение о том, что в центре Риги прошли массовые задержания в ходе протеста против сноса памятника. Латвийские правоохранители сообщили, что 14 человек доставили в отделы полиции.