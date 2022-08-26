Производитель Bayraktar исключил поставку беспилотников в Россию

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Турецкая компания Baykar Makina не будет поставлять свои беспилотники Bayraktar Москве и продолжит поддерживать Киев. Об этом заявил гендиректор фирмы Халук Байрактар журналистам русской службы BBC, отвечая на вопрос о возможном сотрудничестве с Россией.

Халук подчеркнул, что в данном вопросе его компания выбирает сторону Украины, с которой у нее многолетние связи, поэтому не может идти и речи о передачи БПЛА Москве, даже если российская сторона предложит за беспилотники большую сумму.

«Деньги не являются для нас приоритетом. Деньги и материальные ресурсы никогда не были целью в нашем бизнесе. С Украиной наша дружба и сотрудничество длятся уже много лет. Поэтому сколько бы денег нам ни предлагали, честно говоря, не может быть и речи о том, чтобы в данной ситуации передать им их», - заверил Байрактар.

Дискуссия о возможных поставках в РФ турецких беспилотников началась после переговоров в Сочи президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Компания Baykar Makina производит ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 и поставляет их Украине. ВСУ применяют их в ходе боевых действий. Bayraktar TB2 с четырьмя управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов. Максимальная дальность управления - до 150 километров. Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и после выявления целей быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет. Корпус изготовлен из композитных материалов, снижающих радиолокационную заметность аппарата.