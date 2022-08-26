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Агентура СБУ в Запорожье связывалась с кураторами при помощи систем Илона Маска

Ян Брацкий
15:38 26.08.2022
С помощью специального оборудования агентура СБУ передавала сведения о точном количестве российских войск в регионе и маршрутах передвижения их колонн.
Агентура СБУ в Запорожье связывалась с кураторами при помощи систем Илона Маска
© Фото: SBUkr, Telegram
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Агенты СБУ в Запорожской области использовали систему спутникового интернета Starlink для передачи своим кураторам информации о передвижении ВС РФ. Пакет «космической помощи» американский миллиардер Илон Маск отправил на Украину в конце февраля. Предполагалось, что для обеспечения местных жителей интернетом. На деле, терминалы распределили между агентами СБУ и военными.

Как рассказал задержанный ранее экс-сотрудник Михайловского поселкового совета Запорожской области Юрий Самофал, он действовал по указанию агента украинских спецслужб Владимира Рыкуна, сообщает РИА Новости.

«В конце января - начале февраля меня пригласил Рыкун в кабинет зама, Щуся, и там сидел парень какой-то, мужчина, его представили мне как Лешу и сказали, что он работник СБУ… Он передал эту систему Starlink и сказал: "Пускай она остается у тебя, подцепишь где-то там ее на дереве или на трубе, ее не будет видно, а я тебе буду звонить, если будет что-то интересное, будешь мне конспиративно передавать"», - рассказал Самофал после задержания российскими силовиками.

С его слов, в случае отказа ему пригрозили не выплатить зарплату. Точку доступа агентура СБУ пыталась обустроить в одном из продуктовых магазинов на освобожденной территории Запорожья.

По данным российских спецслужб, была создана преступная группировка, члены которой отслеживали передвижение колонн ВС РФ, количество личного состава, следили за перемещением самолетов и вертолетов, а также мониторили мессенджеры. Организаторы подполья сбежали на подконтрольную Киеву территорию, ведется работа по разоблачению агентуры СБУ в Запорожье.

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