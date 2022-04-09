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The Washington Post: США оплачивали поставки интернет-систем Илона Маска Starlink на Украину

Андрей Неделя
11:39 09.04.2022
Всего компания Илона Маска SpaceX предоставила Киеву почти 3670 терминалов на сумму около 10 миллионов долларов.
The Washington Post: США оплачивали поставки интернет-систем Илона Маска Starlink на Украину
© Фото: Pixabay
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Правительство США заплатило миллионы долларов за отправку терминалов предпринимателя Илона Маска Starlink на Украину для обеспечения интернета. Также Соединенные Штаты профинансировали транспортные расходы. Об этом пишет газета The Washington Post.

Это произошло почти сразу после начала военной спецоперации. С тех пор компания рассматривала данные действия как благотворительный жест.

«Я горжусь тем, что мы смогли предоставить терминалы людям на Украине», - сказала президент SpaceX Гвинн Шотвелл на публичном мероприятии в марте.

Вероятно, одной благотворительностью дело не ограничилось. Во вторник, 5 апреля, агентство США по международному развитию (USAID) сообщило, что приобрело у SpaceX более 1330 терминалов для отправки на Украину.

Всего американская компания предоставила Киеву почти 3670 терминалов на сумму около 10 миллионов долларов, часть из которых была субсидирована правительством США.

В начале марта Илон Маск заявил, что спутниковая интернет-система Stаrlink не станет блокировать доступ к российским новостным источникам. Ранее с такой просьбой к нему обратилось руководство «некоторых стран».

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