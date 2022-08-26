Бетономешалка влетела в автобус и два легковых авто на юге Москвы

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На юге Москвы бетономешалка влетела в две легковушки и автобус. В результате происшествия пострадал один человек. Как уточняется, авария произошла в пятницу, 26 августа, на Варшавском шоссе.

«По предварительным данным, бетономешалка произвела столкновение с автобусом и двумя легковыми машинами, стоящими на светофоре», - рассказали в пресс-службе столичного главка МВД, передает РИА Новости.

Как уточняется в пресс-службе Дептранса, пассажир автобуса маршрута е85 «получил незначительные травмы», ему оказывается вся необходимая медпомощь. Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее прокуратура Москвы раскрыла подробности крупной аварии с участием грузовика и легковых автомобилей на Крылатской улице. В результате ДТП на месте погиб мужчина. Отмечалось, что прокуратура Западного административного округа столицы взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии.