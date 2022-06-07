Один человек погиб в ДТП с несколькими автомобилями в Москве

По предварительным данным, водитель BMW совершила столкновение со стоящим автомобилем и наезд на водителя, который находился на проезжей части.

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Прокуратура Москвы раскрыла подробности крупной аварии на Крылатской улице. Так, в результате ДТП на месте погиб мужчина. Отмечается, что прокуратура Западного административного округа столицы взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии.

«По предварительной информации, на ул. Крылатской 28-летняя водитель автомобиля BMW совершила столкновение со стоящим автомобилем и наезд на водителя, который находился на проезжей части в связи с ранее произошедшим ДТП», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Напомним, на Крылатской улице в районе дома 15 произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легковых автомобилей. В столичном дептрансе посоветовали выбирать пути объезда в связи с затрудненным движением в сторону центра.