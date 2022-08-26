«На живца», «Прикрой», «Охота»: как прошел третий этап «Снайперского рубежа» в Иране

Российские военнослужащие показали отличный результат снайперских пар, в том числе и в ночное время суток.

© Видео: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022 © Фото: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022

В Иране на полигоне Учебного центра им. Шахида Садуги в провинции Йезд команда из России продолжает выполнение третьего этапа конкурса «Снайперский рубеж» Армейских международных игр - 2022.

Российские военнослужащие показали отличный результат снайперских пар, в том числе и в ночное время суток. Сборным необходимо было пройти три этапа.

Среди них упражнение «На живца» - четыре снайпера в случайном порядке поднимали мишени друг для друга. В задании «Прикрой» необходимо было спроецировать ситуацию по уничтожению противника снайперской парой и группой прикрытия. В упражнении «Охота» по команде судьи подсвеченные мишени поднимались вверх, что означало минуту на подготовку. Далее мишени поднимались вновь, и перед снайперами стояла задача поразить мишени за максимально короткое время.

Российская сборная, несмотря на технические сбои со стороны страны-организатора, продолжает вести борьбу за призовое место, где по-прежнему соревнуются сильнейшие коллективы «Снайперского рубежа».

Ранее в Венесуэле развернулись «дуэли». На огневой рубеж вышли запасные команд-участниц конкурса «Снайперский рубеж». Для стрелков, которые не вошли в основной состав, организаторы придумали отдельный этап вне общего зачета.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.