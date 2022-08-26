Британский пенсионер раскритиковал Джонсона за помощь Украине

По словам мужчины, политику наплевать на то, что тысячи британцев вынуждены будут голодать из-за кризиса.

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Пенсионер из Великобритании в эфире одной из местных радиостанций раскритиковал премьер-министра страны Бориса Джонсона, который предложил выделить Украине 54 миллиона фунтов стерлингов военной помощи.

«Не очень приятно со стороны мистера Джонсона слышать, что мы должны терпеть все повышения цен, в то время как он зарабатывает 150 тысяч фунтов стерлингов в год», - рассказал мужчина.

По словам пенсионера, он получает пенсию около 730 фунтов стерлингов в месяц. И из-за развивающегося кризиса в стране ему придется голодать.

«Мне 70 лет, у меня высокий уровень сахара в крови, высокий уровень холестерина. Ему наплевать, что тысячи таких, как я, в этой стране будут голодать», - выразил негодование мужчина, передает издание Express.

По словам мужчины, его пугают прогнозы на будущую зиму и повышение цен на энергоносители. Также он рад тому, что Борис Джонсон покидает пост премьер-министра Великобритании.

Ранее читатели британской газеты The Guardian раскритиковали деятельность главы Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. По их мнению, на посту премьер-министра она будет хуже Бориса Джонсона, а страна окажется в еще большей беде.

Британцы уверены, что с Лиз Трасс в стране будет царить рецессия, высокая инфляция и еще большая бедность. Также они опасаются увеличения неравенства в обществе.