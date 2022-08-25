Главный судья АрМИ-2022 рассказал, как на конкурсах решаются спорные вопросы

Если возникают спорные вопросы, судья того или иного государства подает протест в судейскую комиссию.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главный судья АрМИ-2022 Александр Ленцов подвел для «Звезды» предварительные результаты Игр по количеству медалей. Россия лидирует в общем командном зачете, за ней следуют Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Китай.

Ленцов отметил, что на каждом конкурсе назначается своя судейская комиссия, также существует судейская коллегия. В этом году задействованы 270 судей. Он рассказал, как на конкурсах решаются спорные вопросы.

«По результатам проведенного этапа выполнения упражнения или той или иной задачи собирается судейская комиссия и на заседании ежедневно утверждает результаты дня. По итогам этапа подводят итоги и утверждают этап», - отметил он.

Если возникают спорные вопросы, судья того или иного государства подает протест в судейскую комиссию, судейская комиссия его рассматривает. Если результаты рассмотрения не удовлетворяют подающего запрос, то его перенаправляют в судейскую коллегию. На АрМИ-2022 до судейской коллегии ни одного спорного вопроса не доходило.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов