Лукашенко назвал «пацаньем» Шольца и Макрона

По словам белорусского лидера, европейские лидеры ничего не понимают в политике и пиарятся на разговорах с президентом РФ.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «пацаньем» канцлера Германии Олафа Шольца и французского лидера Эммануэля Макрона и заявил, что они пиарятся на разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит агентство БелТА.

«Шольц - это пацан, который ничего не понимает и понимать не хочет в политике», - сказал белорусский президент, комментируя недавние заявления канцлера о разговоре с Путиным.

Лукашенко объяснил, что разговоры между главами государств носят абсолютно закрытый характер, их можно обнародовать только с согласия человека на другом конце провода, поэтому Шольц сначала должен был спросить у Путина разрешения.

Белорусский лидер также напомнил об аналогичном поступке Макрона, который «пиарился перед журналистами» беседой с Путиным.

«Это пацанье, понимаете? Мелкота. Так нельзя, так не бывает», - заключил Лукашенко.

Ранее Шольц рассказал о разговоре с Путиным перед началом российской специальной операции. По словам канцлера, тогда он пообещал российскому лидеру, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет.