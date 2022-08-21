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Шольц рассказал о разговоре с Путиным о вступлении Украины в НАТО

Ирина Елагина
23:05 21.08.2022
Канцлер Германии во время дня открытых дверей рассказал о переговорах с Путиным.
Шольц рассказал о разговоре с Путиным о вступлении Украины в НАТО
© Фото: Chris Emil JanÃŸEn Keystone Press Agency Globallookpress
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Канцлер Германии Олаф Шольц перед началом операции на Украине в разговоре с российским президентом обещал, что Украина не станет членом Североатлантического альянса в течение ближайших 30 лет. Об этом Шольц рассказал соотечественникам, пришедшим на день открытых дверей в канцлеровский сад 21 августа.

«На переговорах перед началом войны о вступлении Украины в НАТО он заверил Путина: «Этого не произойдет в ближайшие 30 лет»», - приводит слова Шольца авторитетное немецкое издание Die Welt.


Ранее Шольц во время дня открытых дверей - традиционного ежегодного общения с гражданами - рассказал, что принимает душ каждый день, несмотря на энергетический кризис и рекомендации правительства об экономии энергоресурсов.

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