Шольц рассказал о разговоре с Путиным о вступлении Украины в НАТО

Канцлер Германии во время дня открытых дверей рассказал о переговорах с Путиным.

© Фото: Chris Emil JanÃŸEn Keystone Press Agency Globallookpress

Канцлер Германии Олаф Шольц перед началом операции на Украине в разговоре с российским президентом обещал, что Украина не станет членом Североатлантического альянса в течение ближайших 30 лет. Об этом Шольц рассказал соотечественникам, пришедшим на день открытых дверей в канцлеровский сад 21 августа.

«На переговорах перед началом войны о вступлении Украины в НАТО он заверил Путина: «Этого не произойдет в ближайшие 30 лет»», - приводит слова Шольца авторитетное немецкое издание Die Welt.



Ранее Шольц во время дня открытых дверей - традиционного ежегодного общения с гражданами - рассказал, что принимает душ каждый день, несмотря на энергетический кризис и рекомендации правительства об экономии энергоресурсов.