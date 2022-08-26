Прыжок из окна спасающихся от огня людей на Сахалине попал на камеру

© Видео: tochka_65 Telegram © Фото: tochka_65 Telegram

В городе Холмске на Сахалине женщина с ребенком выпрыгнули из окна четвертого этажа, спасаясь от пожара. Видео в социальных сетях опубликовали очевидцы.

На кадрах видно, как из окна выпрыгивает женщина, мальчика она выбросила вперед себя. Прохожим удалось поймать обоих одеялом.

По оценкам врачей, пятилетний мальчик в помощи врачей не нуждается, 61-летняя женщина госпитализирована, рассказали в пресс-службе администрации Холмского района.

Как уточнили в МЧС РФ, о возгорании в общежитии на улице Советская стало известно в 17.33 (09.33 мск). Первый пожарный расчет прибыл на место спустя пять минут, на четвертом этаже горела комната на площади 10 квадратных метров. Из здания эвакуировали 10 человек, пожар удалось ликвидировать за полчаса.

Ранее в результате пожара на складе в Москве погиб один человек. Еще двое были госпитализированы.