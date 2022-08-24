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Один человек погиб в результате пожара в Москве

Ян Брацкий
18:56 24.08.2022
К этой минуте площадь пожара на складе составляет 1,5 тысячи квадратных метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Один человек погиб в результате пожара на складе в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета. Еще двое в больнице, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

«Днем 24 августа 2022 года в торгово-складском комплексе, расположенном по Сигнальному проезду в городе Москве, произошло возгорание, в результате которого, по предварительной информации, один человек погиб, двое госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь», - говорится в сообщении.

По факту случившегося ведомство инициировало доследственную проверку. Все обстоятельства и возможные причины произошедшего оценят следователи, которые приступят к осмотру сразу после завершения тушения огня.

О возгорании на северо-востоке Москвы сообщалось ранее. Изначально площадь пожара не превышала 150 квадратных метров, сейчас пламя охватило уже 1,5 тысячи квадратных метров.

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