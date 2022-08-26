Охранник, рисующий глаза фигурам на картине ученицы Малевича, попал на камеры

Работу Анны Лепорской удалось восстановить - от шариковой ручки пострадал только верхний слой краски.

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Момент порчи охранником «Ельцин-центра» картины Анны Лепорской, ученицы Казимира Малевича, показали во время рассмотрения дела в суде.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина достал ручку и пририсовал изображенным на полотне «Трем фигурам» глаза.

Инцидент произошел в декабре. Впоследствии было возбуждено уголовное дело. Правоохранители установили, что картину испортил работавший в культурном центре 63-летний охранник. Работу Лепорской удалось восстановить - от шариковой ручки пострадал только верхний слой краски.

Двести пятьдесят часов обязательных работ - такое наказание попросил у суда прокурор для бывшего охранника. Оглашение приговора Васильеву пройдет в понедельник, 29 августа.