Муниципалитет города Гааги попросил исключить себя из антироссийских санкций

Об этом заявила в соответствующем письме член городского совета Саския Брейнес.

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В муниципалитете города Гааги заявили о желании временного исключения из санкций в отношении России. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на письмо члена городского совета Саскии Брейнес.

Введенные Европейским союзом ограничительные меры подразумевают, что правительства и прочие государственные органы должны остановить действующие контракты с компаниями из РФ до 10 октября текущего года. В июне и июле власти Гааги пыталась найти поставщика газа на замену «Газпрому», однако попытки не увенчались успехом.

«Мы попросим сделать исключение для нашего текущего соглашения до 1 января 2023 года, чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры», - говорится в заявлении Брейнес.

Она выразила уверенность в том, что Гааге предоставят необходимую отсрочку, так как город выполнил необходимые условия по проведению тендера. Член горсовета добавила, что новое соглашение, которое вступит в силу 1 января 2023 года, будет сильно дороже, чем контракт с «Газпромом».

Ранее в «Газпроме» позволили «Молдовагазу» отложить до сентября внесение аванса за поставки газа в августе. О просьбе отсрочить оплату авансовых платежей за август и сентябрь на конец четвертого квартала ранее сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.