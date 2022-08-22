«Газпром» разрешил «Молдовагазу» отложить авансовые платежи до 1 сентября

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В «Газпроме» позволили «Молдовагазу» отложить до сентября внесение аванса за поставки газа в августе. Об этом сообщили в офисе российской компании.

«АО "Молдовагаз" не выполнило контрактные обязательства перед ПАО "Газпром" по оплате аванса за поставки газа в августе 2022 года. В связи с этим "Молдовагаз" обратилось к "Газпрому" с просьбой перенести срок оплаты аванса до 1 сентября 2022 года. "Газпром" принял решение в исключительном порядке согласиться с этой просьбой», - сообщается в Telegram-аккаунте компании.

О просьбе отсрочить оплату авансовых платежей за август и сентябрь на конец четвертого квартала ранее сообщил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан. Он также заявил, что компания вынуждена просить о прямой государственной помощи либо об оплате исторических долгов АО «Термоэлектрика» от правительства для покрытия кассового разрыва за август-сентябрь.

Как отметил глава компании, задолженность АО «Молдовагаз» уже является внушительной. Увеличение суммы задолженности может отрицательно сказаться на отношениях с поставщиком, подчеркнул он.