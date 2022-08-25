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В Сирии уничтожили четырех боевиков после атаки на военные базы США

Виктория Ивашечкина
19:13 25.08.2022
В ходе операции американские военные использовали ударные вертолеты AH-64 Apache, самолеты огневой поддержки AC-130 и гаубицы M777.
В Сирии уничтожили четырех боевиков после атаки на военные базы США
© Фото: Staff Sgt. Royce Dorman, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Вооруженные силы США в ответ на обстрелы своих баз на севере Сирии провели операцию, в результате нее были уничтожены четверо боевиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США.

В документе уточняется, что «за последние 24 часа в ответ на вчерашние ракетные обстрелы» двух военных объектов были нанесены удары по связанным с Ираном боевикам в этом районе». Были применены ударные вертолеты AH-64 Apache, самолеты огневой поддержки AC-130 и гаубицы M777.

«Мы будем отвечать надлежащим образом и пропорционально на нападения на наших военнослужащих», - отметил глава СЕНТКОМ генерал Майкл Курилла, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что трое американских военных пострадали в ходе обстрелов баз, расположенных на северо-востоке Сирии вблизи границы с Ираком. При этом на днях стало известно об атаке двух военных баз США в провинции Дейр-эз-Зор. Согласно предварительным данным, за ней стояли «поддерживаемые Ираном боевики».

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