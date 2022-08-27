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Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан: прямая трансляция

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Началась: 15:00 27.08.2022
Кирилл Кунецкий
По результатам двух полуфинальных заездов за победу в одном из самых зрелищных конкурсов АрМИ-2022 поборются команды России, Белоруссии, Китая и Узбекистана.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сегодня, 27 августа, определится победитель «Танкового биатлона-2022». В 15:00 на трассу выйдут танкисты из России (зеленый танк), Белоруссии (красный танк), Китая (синий танк) и Узбекистана (желтый танк).

Прямую трансляцию финальной эстафеты можно увидеть на нашем сайте и страницах «Звезды» в социальных сетях. 

В этом году конкурс «Танковый биатлон» отмечает 10-летний юбилей. Старожилами конкурса являются команды Армении, Белоруссии, Казахстана и России, которые в 2013 году провели первые соревнования среди танковых экипажей.

В этом году на своих танках выступают сборные Белоруссии (Т-72, прошедший модернизацию) и Китая (Type 96). Остальные сборные выступают на танках, предоставленных российской стороной.

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