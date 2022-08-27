Танковый биатлон. Финал. Россия, Белоруссия, Китай, Узбекистан: прямая трансляция

Сегодня, 27 августа, определится победитель «Танкового биатлона-2022». В 15:00 на трассу выйдут танкисты из России (зеленый танк), Белоруссии (красный танк), Китая (синий танк) и Узбекистана (желтый танк).

Прямую трансляцию финальной эстафеты можно увидеть на нашем сайте и страницах «Звезды» в социальных сетях.

В этом году конкурс «Танковый биатлон» отмечает 10-летний юбилей. Старожилами конкурса являются команды Армении, Белоруссии, Казахстана и России, которые в 2013 году провели первые соревнования среди танковых экипажей.

В этом году на своих танках выступают сборные Белоруссии (Т-72, прошедший модернизацию) и Китая (Type 96). Остальные сборные выступают на танках, предоставленных российской стороной.