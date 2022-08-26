МИД: статья NYT о Запорожской АЭС напоминает сценарий низкопробного триллера

Теперь в топку дезинформационной индустрии США идут утверждения, не подкрепленные аргументацией, заявили в ведомстве.

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Статья американской газеты New York Times с ложными утверждениями об обстановке Запорожской атомной электростанции похожа на сюжет некачественного триллера, звучат заявления, не подкрепленные аргументами, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Сценарий низкопробного "триллера": ночь, трассеры от "стрельбы российской техники", летящие рядом с реакторами и линиями электропередач снаряды, предупреждения громкоговорители, описания "суровых условий" жизни сотрудников станции, которые приходят на работу "под прицелами снайперов", и другие "ужасы", инкриминируемые ВС России», - отметили в ведомстве.

В МИД обратили внимание на то, что журналист New York Times ссылается на сообщения сотрудников станции, фамилии которых не были названы.

«Теперь в топку дезинформационной индустрии идут утверждения, не подкрепленные даже нелепой аргументацией: размещение тяжелых российских вооружений на территории Запорожской АЭС, провокации, "воровство" электроэнергии, "бесчинства" ВС России», - подчеркнули в министерстве.

Накануне в администрации Запорожской области заявили, что вследствие ударов украинских националистов по территории атомной электростанции были повреждены ЛЭП, начался пожар, из-за чего сработала система аварийной защиты, которая отключила на время два энергоблока. Как утверждается, в настоящий момент объект функционирует в штатном режиме.