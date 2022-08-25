Два энергоблока ЗАЭС отключались из-за срабатывания аварийной защиты

Как сообщается, вследствие удара украинских националистов по линиям электропередачи в районе этого важного объекта начался пожар.

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Два энергоблока Запорожской атомной электростанции были отключены из-за того, что сработала аварийная защита, написал глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Сразу после ликвидации пожара один блок был запущен в работу. Велись работы по восстановлению электроснабжения региона и запуску второго энергоблока», - заявил он.

Балицкий рассказал, что вследствие удара украинских националистов по линиям электропередачи в районе этого важного объекта начался пожар в охранной зоне, что привело к их замыканию.

Ранее украинская атомная компания «Энергоатом» заявила, что впервые в своей истории электростанция в Запорожской области была полностью отключена от электросети. Впоследствии власти региона опровергли данное сообщение. Было отмечено, что на данный момент ЗАЭС работает в штатном режиме.