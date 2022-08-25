В стране и мире Власти Запорожской области опровергли заявление «Энергоатома» о полном отключении ЗАЭС Анна Назайкина Как утверждается, сегодня происходило аварийное отключение подачи электроэнергии с атомной станции. © Фото: РИА Новости Читайте нас на: Власти Запорожской области в разговоре со «Звездой» опровергли заявление «Энергоатома» о полном отключении ЗАЭС. Ранее в украинской атомной компании заявили, что Запорожскую атомную электростанцию впервые полностью отключили от энергосети. «Если бы произошло отключение, мы бы сейчас сидели без электричества. Мы сейчас с вами разговариваем - электричество у нас, слава богу, есть», - сказал член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, сегодня происходило аварийное отключение подачи электроэнергии с атомной станции. «Это было в силу того, что из-за пожара сработала автоматика. В общем, чтобы не было никакого ЧП», - добавил он. Рогов отметил, что в настоящий момент объект работает в штатном режиме, все восстановлено. Ранее власти Энергодара сообщили, что сработала система безопасности из-за возгорания на окружающей территории. Утверждалось, что пожар был вызван обстрелом со стороны украинских боевиков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика