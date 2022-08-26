Вучич заявил, что компромисса по ситуации в Косово достичь не удается

Президент Сербии отметил, что в ближайшее время предстоит упорно трудиться, чтобы обеспечить и сохранить мир в Косово и Метохии.

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Компромисса по вопросу допуска в Косово с сербскими документами и автомобильными номерами достичь пока не удалось. Об этом по итогам переговоров с представителями Евросоюза и США заявил президент Сербии Александр Вучич.

Встреча спецпредставителя ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчика и представителя Соединенных Штатов на Западных Балканах Габриэля Эскобара с Вучичем прошла за закрытыми дверями 25 августа.

По словам сербского лидера, переговоры будут продолжены.

«Верю, что в предстоящие дни сможем хотя бы в небольшой части достичь некоего компромиссного решения, поскольку ясно, что о номерах и в некоторых больших вопросах такого решения не можем достичь», - цитирует его РИА Новости.

Президент Сербии отметил, что в ближайшее время предстоит упорно трудиться, чтобы обеспечить и сохранить мир и будущее сербов в Косово и Метохии.

Приштина намерена с 1 сентября перестать признавать в республике выданные Белградом автомобильные номера и документы. Предполагалось, что эта мера будет введена 1 августа, однако ее удалось отложить на месяц на фоне напряженной ситуации в Косово.