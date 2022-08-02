Озаряя небо: кадры пуска ракеты «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк

С космическим аппаратом с порядковым номером «Космос-2558» - уже установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны опубликовало кадры старта ракеты легкого класса «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк. Цель «Союза-2.1в» - вывести на орбиту космический аппарат. Он был разработан в интересах оборонного ведомства.

Пуск ракеты и выведение космического аппарата на расчетную орбиту прошли в штатном режиме. Запуск произведен боевым расчетом Космических войск ВКС.

Через три минуты после старта ракета-носитель «Союз-2.1в» была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат был выведен на целевую орбиту блоком выведения «Волга» и принят на управление наземными средствами Космических войск ВКС.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме. Ему присвоен порядковый номер «Космос-2558».

После выведения на орбиту космического аппарата офицеры Центра контроля космического пространства внесли информацию о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Также они приступили к анализу и обработке информации о новом космическом объекте для принятия его на сопровождение наземными средствами Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС.

Всего в обеспечении запуска космического аппарата Минобороны России было задействовано более 30 наземных измерительных средств и свыше 50 боевых расчетов 15 Армии Воздушно-космических сил особого назначения.