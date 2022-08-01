МО РФ: ракета легкого класса «Союз-2.1в» стартовала с космодрома Плесецк

Отмечено, что в 23:28 ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова Космических войск ВКС.

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Министерство обороны России сообщило об успешном запуске Воздушно-космическими силами РФ ракеты легкого класса «Союз-2.1в». Старт был осуществлен 1 августа в 23:25 (по московскому времени) с Государственного испытательного космодрома Плесецк МО РФ в Архангельской области.

Отмечено, что цель «Союза-2.1в» - вывести на орбиту космический аппарат. Он был разработан в интересах оборонного ведомства.

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Союз-2.1в» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль за проведением запуска и полетом ракеты-носителя.

В 23:28 ракета была принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова Космических войск ВКС. Сообщается, что блок выведения «Волга» штатно отделился от РН «Союз-2.1в».

В расчетное время 23:34 головная часть ракеты «Союз-2.1в» в составе блока выведения «Волга» и космического аппарата штатно отделилась от второй ступени РН «Союз-2.1в».

В начале июня с Байконура на Международную космическую станцию (МКС) была запущена ракета-носитель «Союз-2.1а» под названием «Донбасс». Грузовой космический корабль доставил космонавтам топливо, воду, одежду и различное оборудование.