В Нью-Йорке перекресток на Брайтон-Бич назвали в честь Украины

Он получил название Ukrainian Way, что в переводе означает «Украинский путь»

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В среду Нью-Йорке перекресток улиц Брайтон-Бич и Кони-Айленд получил название Ukrainian Way, что в переводе означает «Украинский путь». Об этом сообщил постоянный представитель страны при ООН Сергей Кислица.

«Четырнадцатого июля городской совет Нью-Йорка одобрил законопроект о переименовании участков Брайтон-Бич-авеню и Кони-Айленд-авеню в Бруклине в Украинский путь», - заявил дипломат.

Отметим, что Брайтон-Бич находится на юге Бруклина, на острове Лонг-Айленд. Район известен плотным заселением выходцами из бывшего СССР. Неофициально его называют «Маленькой Одессой».

Напомним, недавно в Германии переименовали «московское» мороженое в «киевское». Такое решение якобы было принято по «уважительной причине».