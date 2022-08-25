В Латвии отключили русский язык на сайте президента

Власти страны в настоящее время разрабатывают ограничение использования русского языка на работе и в общественных местах.

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Официальный сайт президента Латвии больше недоступен на русском языке. Ресурс теперь можно читать только на латышском и английском.

Сайт был доступен на русском языке с момента его запуска и до утра 24 августа. При этом перевод был укороченным.

Власти Латвии разрабатывают ограничение использования русского языка на работе и в общественных местах. Как отмечал министр юстиции страны Янис Борданс, необходимо установить запрет на язык, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров и услуг, а также в телефонных и банковских сообщениях.

Ранее в Риге демонтировали все три скульптуры памятника Освободителям. Пока на месте остался обелиск. Российское посольство в Латвии направило в латвийский МИД ноту протеста в связи с этим.