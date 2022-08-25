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В посольстве РФ объяснили, почему США боятся трибунала над азовцами*

Анна Касаткина
07:39 25.08.2022
Предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, отметили в дипмиссии.
В посольстве РФ объяснили, почему США боятся трибунала над азовцами*
© Фото: Посольство Российской Федерации в США
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Обвинения США в адрес России по поводу трибунала над украинскими военными безосновательны, Вашингтон таким образом пытается избежать огласки фактов о преступлениях «Азова»*. Об этом заявили в посольстве РФ в Соединенных Штатах.

В дипмиссии отметили, что предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, включая нацистов из полка «Азов»*.

«В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», - заявили в посольстве.

Международный трибунал в Мариуполе способен пролить свет на истинную сущность киевского режима, в противопоставление созданному США светлому и героическому образу, добавили в дипломатическом ведомстве.

«Американские граждане наконец-то узнают, что в действительности их правительство помогает тем, кто целенаправленно убивает мирных граждан и издевается над русским населением Донбасса и Украины», - подчеркивается в сообщении.

В российском посольстве также предложили американской стороне обсуждать вопросы касаемо событий в Мариуполе с руководством Донецкой Народной Республики (ДНР), которая является независимым государством.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подготовка к первому этапу трибунала движется к завершению. По его словам, на его проведение не повлияют слова президента Украины, который заявил, что суд над азовцами* сделает невозможными переговоры с Россией.

*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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