В посольстве РФ объяснили, почему США боятся трибунала над азовцами*
Обвинения США в адрес России по поводу трибунала над украинскими военными безосновательны, Вашингтон таким образом пытается избежать огласки фактов о преступлениях «Азова»*. Об этом заявили в посольстве РФ в Соединенных Штатах.
В дипмиссии отметили, что предстоящий судебный процесс призван установить справедливость в отношении военных преступников, включая нацистов из полка «Азов»*.
«В Вашингтоне явно опасаются предания огласке фактов, свидетельствующих о бесчеловечных деяниях участников этой террористической организации», - заявили в посольстве.
Международный трибунал в Мариуполе способен пролить свет на истинную сущность киевского режима, в противопоставление созданному США светлому и героическому образу, добавили в дипломатическом ведомстве.
«Американские граждане наконец-то узнают, что в действительности их правительство помогает тем, кто целенаправленно убивает мирных граждан и издевается над русским населением Донбасса и Украины», - подчеркивается в сообщении.
В российском посольстве также предложили американской стороне обсуждать вопросы касаемо событий в Мариуполе с руководством Донецкой Народной Республики (ДНР), которая является независимым государством.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что подготовка к первому этапу трибунала движется к завершению. По его словам, на его проведение не повлияют слова президента Украины, который заявил, что суд над азовцами* сделает невозможными переговоры с Россией.
*«Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.