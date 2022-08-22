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Пушилин заявил, что от мариупольского трибунала не откажутся из-за слов Зеленского

Анна Касаткина
11:58 22.08.2022
Подготовка к первому этапу трибунала близится к завершению, отметил глава ДНР.
Пушилин заявил, что от мариупольского трибунала не откажутся из-за слов Зеленского
© Фото: Maksim Konstantinov, GlobalLookPress
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Заявления президента Украины Владимира Зеленского о трибунале над боевиками «Азова»* в Мариуполе не повлияют на его проведение. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Он отметил, что к заявлениям Зеленского следует относиться со скепсисом.

«Все преступники, военные преступники, особенно неонацисты из "Азова"*, должны понести соответствующее наказание», - сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава ДНР уточнил, что подготовка к первому этапу трибунала близится к завершению, когда он будет проведен - зависит от следственных органов.

«Полностью готовы материалы по 80 эпизодам преступлений "Азова"*, 23 человека уже арестованы и содержатся в других местах. Поэтому на нас подобные заявления Зеленского повлиять не могут», - добавил Пушилин.

Ранее Зеленский заявил, что суд над азовцами* станет линией, после которой переговоры с Россией станут невозможны.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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