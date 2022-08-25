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Супруга Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

Сергей Лебедев
05:54 25.08.2022
В качестве причины Дженнифер Флавин указала то, что брак «безвозвратно разрушен».
Супруга Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака
© Фото: Hubert Boesl, dpa, Global Look Press
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Супруга американского актера Сильвестра Сталлоне  и бывшая модель Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет совместной жизни. В качестве причины женщина указала то, что брак «безвозвратно разрушен». Вопрос о разводе рассмотрит суд в округе Палм-Бич во Флориде.

Дженнифер Флавин указала в документах, что Сильвестр Сталлоне преднамеренно растратил семейные активы. Она просит справедливо разделить все совместно нажитое за годы брака.

«Мужу следует запретить продажу, передачу, уступку, обременение или растрату любых активов во время рассмотрения дела», - передает издание Closer Weekly требование Дженнифер.

Напомним, недавно сооснователь Google Сергей Брин подал на развод. Причиной стал короткий роман жены с его другом миллиардером Илоном Маском.

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