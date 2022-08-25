В Техасе из-за засухи нашли следы динозавров возрастом 113 миллионов лет

Их удалось обнаружить после того, как из-за сильной засухи почти полностью обмелела река.

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В государственном парке «Долина динозавров» в Техасе нашли следы динозавров возрастом около 113 миллионов лет. Их удалось обнаружить после того, как из-за сильной засухи почти полностью обмелела река.

«Большинство следов, которые недавно были обнаружены и обнаружены в разных частях реки в парке, принадлежат акрокантозавру. Это был динозавр, который во взрослом состоянии достигал около 15 футов в высоту и весил около семи тонн», — передает CNN слова представителя парка Стефани Салинас Гарсия.

Также следы оставил и зауропосейдон. Он во взрослом состоянии достигал около 60 футов и весил около 44 тонн.