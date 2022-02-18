Гигантского «безрукого» динозавра обнаружили в Аргентине

Окаменелые останки динозавра возрастом около 70 миллионов лет нашли в аргентинской провинции Сальта на северо-западе страны. Речь идет о новом виде Guemesia ochoai, который относится к семейству абелизаврид. Эти животные имели характерную особенность - передние лапы были крошечного размера, пишет Phys.

Стоит отметить, что размер конечностей не мешал динозаврам быть грозными хищниками. Мощные когтистые задние лапы и крепкие челюсти с острыми зубами, как полагают ученые, позволяли охотиться даже на крупных динозавров, таких как титанозавры.

Абелизавриды обитали преимущественно в Патагонии и ряде других регионов суперконтинента Гондвана. Размеры особей разного вида могли составлять от 4,8 до 9 метров.

При этом Guemesia ochoai является самым маленьким из их числа, череп на 70% меньше, чем у других особей вида. Однако исследователи допустили, что найденная особь могла быть подростком.