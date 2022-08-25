Разрушенные дома и воронки: кадры последствий уличных боев в Марьинке с БПЛА

Украинские националисты не смогли сдержать натиск бойцов Народной милиции и отступили дальше - вглубь Марьинки, и теперь их позиции располагаются в пятиэтажных жилых домах.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В поселке Марьинка Донецкой Народной Республики бойцы Народной милиции ДНР ведут активные боевые действия против украинских националистов, зачищая территорию и вытесняя врага с занимаемых позиций.

Украинские националисты не смогли сдержать натиск бойцов Народной милиции и отступили дальше - вглубь Марьинки, и теперь их позиции располагаются в пятиэтажных жилых домах.

Под захваченными жилыми строениями боевики выстроили целый подземный город. Укрепленные бетоном позиции, доты и дзоты, окопы и ходы сообщений. Но зачистка поселка продолжается - в населенном пункте работает сразу несколько штурмовых групп.

«Пытаются ночью вылезти, либо на наши тропы, либо на наши позиции, но мы их тут же встречаем плотным огнем. И они сразу отходят. Они очень много своих теряют, не знаю, почему они так прут. Просто уже от безысходности они кидают, кидают, кидают все новые силы, но это им не помогает - и успеха они никакого не развивают», - рассказал командир штурмовой группы ВС РФ с позывным «Чука».

Ранее в Минобороны России сообщили об успешном развитии наступления на Донецком направлении. Игорь Конашенков заявил, что завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск.