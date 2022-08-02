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На пределе человеческих возможностей: новые истории о героизме участников СВО

Алиса Краузе
05:00 02.08.2022
Военнослужащие продолжают демонстрировать профессионализм и решимость в ходе проведения спецоперации по защите Донбасса.
На пределе человеческих возможностей: новые истории о героизме участников СВО
© Фото: Минобороны России
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© Минобороны России

Сержант Ирина Юшкова, медицинская сестра хирургического отделения

Медицинская сестра хирургического отделения сержант Ирина Юшкова с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по оказанию экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи военнослужащим российских подразделений, получившим ранения в результате боестолкновений с украинскими националистами.

Тыловая колонна, в составе которой находилась Ирина, продвигалась к линии боевого соприкосновения для своевременного снабжения войск. Украинские националисты предприняли попытку сорвать материальное обеспечение российских подразделений на передовой и атаковали колонну.

В результате обстрела со стороны вооруженных радикалов автомобиль медицинского обеспечения, в котором находилась Ирина Юшкова, получил повреждения и потерял ход. Под огнем противника Ирина Юшкова проявила хладнокровие, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке и оказала неотложную медицинскую помощь девятерым военнослужащим, получившим ранения в результате артиллерийского залпа.

Своими действиями она спасла им жизни. После этого Ирина приступила к эвакуации бойцов. Перегрузив раненых, требующих дальнейшего лечения, в идущий следом бронетранспортер, медсестра продолжила их сопровождать вплоть до прибытия в полевой госпиталь.

Кроме того, сержант Ирина Юшкова неоднократно, подвергаясь огневому воздействию противника, принимала участие в качестве ассистента в операциях тяжелораненых военнослужащих в составе хирургической бригады полевого аэромобильного медицинского отряда.

© Минобороны России

Гвардии старший лейтенант Александр Прошин, командир гаубичной артиллерийской батареи 2 армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики

Ряды защитников Донбасса Александр Прошин пополнил в 2015 году. Такое решение военнослужащий принял после того, как его супруга в Донецке попала под обстрел украинского РСЗО «Град» и получила ранение. Первоначально он начал служить в минометном подразделении, потом перешел в артиллерию.

Александр последовательно прошел все должности от заряжающего  до командира батареи. Он сам говорит, что специального обучения не проходил - времени не было. Всему научился непосредственно в окопах.

Артиллеристы Александра Прошина, проявляя мужество, ведут контрбатарейную войну с неприятелем, уничтожают укрепрайоны и боевую технику ВСУ. Самым памятным для офицера ЛНР стал бой в районе Углегорской ТЭС. Артиллеристы, поддерживая огнем пехоту, в этот день действовали на пределе человеческих возможностей. Как следствие в бою было уничтожено четыре танка ВСУ.

© Минобороны России

Александр Радченя, командир взвода управления гаубичной артиллерийской бригады 2 армейского корпуса Народной милиции ДНР

Александр Радченя уже несколько лет служит в артиллерийских подразделениях, которые защищают землю Донбасса от ВСУ. По отзывам других, воюет он умело и мужественно.

Он принимал непосредственное участие в боях за Попасное и Троицкое. Также подразделение Александра Радчени отличилось в бою за Углегорскую ТЭС. Действуя умело, артиллеристы за несколько часов разбили укрепрайон противника и уничтожили до 10 единиц тяжелой техники ВСУ.

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