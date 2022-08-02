На пределе человеческих возможностей: новые истории о героизме участников СВО

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Сержант Ирина Юшкова, медицинская сестра хирургического отделения

Медицинская сестра хирургического отделения сержант Ирина Юшкова с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполняет задачи по оказанию экстренной, неотложной и плановой медицинской помощи военнослужащим российских подразделений, получившим ранения в результате боестолкновений с украинскими националистами.

Тыловая колонна, в составе которой находилась Ирина, продвигалась к линии боевого соприкосновения для своевременного снабжения войск. Украинские националисты предприняли попытку сорвать материальное обеспечение российских подразделений на передовой и атаковали колонну.

В результате обстрела со стороны вооруженных радикалов автомобиль медицинского обеспечения, в котором находилась Ирина Юшкова, получил повреждения и потерял ход. Под огнем противника Ирина Юшкова проявила хладнокровие, быстро сориентировалась в стремительно меняющейся обстановке и оказала неотложную медицинскую помощь девятерым военнослужащим, получившим ранения в результате артиллерийского залпа.

Своими действиями она спасла им жизни. После этого Ирина приступила к эвакуации бойцов. Перегрузив раненых, требующих дальнейшего лечения, в идущий следом бронетранспортер, медсестра продолжила их сопровождать вплоть до прибытия в полевой госпиталь.

Кроме того, сержант Ирина Юшкова неоднократно, подвергаясь огневому воздействию противника, принимала участие в качестве ассистента в операциях тяжелораненых военнослужащих в составе хирургической бригады полевого аэромобильного медицинского отряда.