Трое военных США пострадали при обстрелах баз в Сирии

Американское командование уверяет, что способно защититься от атак.

© Фото: Daniel Karmann, dpa, Global Look Press

Трое американских военных пострадали в ходе обстрелов баз, расположенных на северо-востоке Сирии вблизи границы с Ираком. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

«В нашем распоряжении есть целый ряд средств, позволяющих сдерживать угрозы по всему региону. Мы полностью уверены в нашей способности защитить свои силы и партнеров по коалиции от подобных атак», — говорится в заявлении.

Напомним, недавно стало известно об атаке двух военных баз США в провинции Дейр-эз-Зор. Согласно предварительным данным, за ней стояли «поддерживаемые Ираном боевики».

Американские военные нанесли ответный удар с вертолетов. Некоторые из обстрелявших базы были уничтожены.