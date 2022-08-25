Военные базы США в Сирии подверглись обстрелу

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Вечером в среду в Сирии были атакованы американские военные базы в провинции Дейр-эз-Зор вблизи границы с Ираком. Об этом заявило Центральное командование Вооруженных сил США.

Американские военные нанесли ответный удар с вертолетов. Согласно предварительным данным, за атакой стояли «поддерживаемые Ираном боевики», часть из которых уже уничтожены.

«Ответ был соразмерным и решительным. США не ищут конфликта с Ираном, но мы продолжим принимать меры, которые необходимы для защиты наших людей», - подчеркивается в заявлении.

Ранее «Звезда» рассказывала, что Североатлантический альянс ослабил собственную военную мощь, пытаясь оказать помощь официальному Киеву. Теперь НАТО не в состоянии оперативно пополнить собственные запасы.