По его мнению, украинская армия находится в подавленном состоянии, а поставки западного вооружения не помогли усовершенствовать ВСУ.

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Североатлантический альянс ослабил собственную военную мощь, пытаясь оказать помощь официальному Киеву. Теперь НАТО не в состоянии оперативно пополнить собственные запасы, заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире одного из YouTube-каналов.

«Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы еще до начала поставок НАТО, <…> а потом уничтожила все то, что альянс передал Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы», - сказал он.

По его мнению, украинская армия находится в подавленном состоянии, а поставки западного вооружения не помогли усовершенствовать арсенал ВСУ. Кроме того, уточнил разведчик, из-за слабой промышленной базы, альянс не может восстановить былой уровень обороноспособности.

«По сути, Москва успешно демилитаризовала альянс», - констатировал Риттер.

Ранее американская газета Politico предположила, что США могут поставлять Украине больше военной помощи, чем об этом официально заявляют в Белом доме. Отмечается, что высокопоставленный представитель Пентагона недавно признал отправку Киеву противорадиолокационных ракет HARM, но это не было анонсировано.

Также в публикации вспомнили об атаках по объектам в Крыму, которые якобы совершили при помощи ракет большой дальности. При этом на Западе заявляют, что Киеву не поставляют дальнобойные ракеты.